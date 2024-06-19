Некоторым украинцам не выплатят пенсию в июле: кто останется без денег

Уже в июле некоторые украинцы могут остаться без пенсии. Однако, как успокаивают в Пенсионном фонде, такие пенсионеры смогут впоследствии восстановить свои выплаты.

Кто останется без пенсии в июле

Как стало известно, в случае не прохождения идентификации уже в июле некоторые украинцы потеряют право на получение пенсий А именно это касается ВПО, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года.

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Однако пенсионеры, которым приостановят выплату, смогут восстановить ее. Но уже после прохождения процедуры идентификации.

Как сообщают в ПФУ, сейчас это можно сделать в один из следующих вариантов:

лично в отделении Пенсионного фонда;

лично в отделении Сбербанка;

через видеоконференцию, для этого нужно подать соответствующее заявление;

на веб-портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись через "Дія. Подпись";

в дипломатических учреждениях Украины за рубежом, передать документы о прохождении идентификации ПФУ нужно по почте или через веб-портал

Какой размер пенсии в Украине

В частности, идентификацию необходимо проходить каждые шесть месяцев, чтобы государство могло убедиться, что деньги получает именно тот, кому они предназначены.

Минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну для пенсионеров без нужного страхового стажа и 2725 гривен для пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж. А максимальная пенсионная выплата в Украине составляет – 23 610 гривен.

Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5 743,27 гривны.