Некоторым украинцам не выплатят пенсию в июле: кто останется без денег
Источник:На пенсии
Уже в июле некоторые украинцы могут остаться без пенсии. Однако, как успокаивают в Пенсионном фонде, такие пенсионеры смогут впоследствии восстановить свои выплаты.
Кто останется без пенсии в июле
Как стало известно, в случае не прохождения идентификации уже в июле некоторые украинцы потеряют право на получение пенсий А именно это касается ВПО, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года.
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Однако пенсионеры, которым приостановят выплату, смогут восстановить ее. Но уже после прохождения процедуры идентификации.
Как сообщают в ПФУ, сейчас это можно сделать в один из следующих вариантов:
- лично в отделении Пенсионного фонда;
- лично в отделении Сбербанка;
- через видеоконференцию, для этого нужно подать соответствующее заявление;
- на веб-портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись через "Дія. Подпись";
- в дипломатических учреждениях Украины за рубежом, передать документы о прохождении идентификации ПФУ нужно по почте или через веб-портал
Какой размер пенсии в Украине
Минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну для пенсионеров без нужного страхового стажа и 2725 гривен для пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж. А максимальная пенсионная выплата в Украине составляет – 23 610 гривен.Важно! Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5 743,27 гривны.