Индексация в июне: ждать ли повышения пенсии: что делать с повышением пенсии

В июне некоторые украинцы все же получат дополнительные выплаты. Однако это не совсем связано с индексацией выплат.

Пенсия в июне

Летом никаких индексаций пенсий для украинцев не запланировано. Однако те, кто имеют День Рождения в июне могут получить надбавку.

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Лица, которые в июне достигнут 70-летнего возраста начнут получать надбавку к пенсии по возрасту. Такие доплаты осуществляются в следующих размерах:

лица от 70 до 74 лет включительно получат дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Распределение пенсий в 2024 году

до 3000 гривен – получает 2 725 285 человек – 26,8%;

от 3001 до 4000 гривен – получает 1 754 068 человек – 17,3%;

от 4001 до 5000 гривен – получает 1 889 222 – 18,6%;

от 5001 до 10000 гривен – 2 561 420 – 5,2%;

свыше 10000 гривен – 1 224 71 человек – 12,1%

Надбавка по возрасту начисляется автоматически, однако выплаты пенсионера должны быть меньше 10 340,35 гривен.