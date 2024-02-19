Двойное повышение: у каких украинцев значительно вырастет пенсия
Некоторые пенсионеры получат повышение и в марте, и в апреле. Однако для этого нужно соответствовать определенным условиям.
Кому поднимут выплаты дважды
Пенсионеры, которые достигли 65-летнего возраста и имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин – получат два повышения выплат.
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Размер выплат таких лиц составляет минимум 40% от минимальной зарплаты в Украине. Соответственно уже в январе, когда минималка подросла до 7 100 гривен, их выплаты тоже должны были вырасти. Однако власти перенесли повышение на март.
Поэтому в марте минимальная пенсия таких украинцев вырастет до 2 840 гривен. Однако уже в апреле минималка снова вырастет до 8 тысяч гривен – и тогда пенсионные выплаты тоже подтянутся до 3 200 гривен.
Кому не повысят выплаты во время индексации
В марте выплаты проиндексируют по предыдущему коэффициенту 13%. Однако это не будет касаться:
- тех, кто получает самые большие пенсии;
- граждан, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;
- пенсионеров с выплатами меньше минимальных.