Кто может не получить пенсию в ноябре

Некоторые украинцы могут остаться без пенсии уже в ноябре. Это связано с требованиями по прохождению идентификации.

Кто не получит пенсию

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до полномасштабного вторжения, должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Если этого не сделать, ПФУ заморозит выплаты.

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Напомним! Это регулируется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.11.2014 №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам"

Идентификацию можно пройти:

лично, обратившись в отделение АО "Ощадбанк" или в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины);

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью удаленного КЭП Дія.Підпис (Дія ID);

с помощью видеоконференцсвязи;

в зарубежном дипломатическом учреждении (для пенсионеров из числа ВПО, которые находятся за рубежом).

Поэтому те, кто не успел пройти идетификацию, не получат свои выплаты в ноябре.