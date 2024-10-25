Хто не отримає пенсію

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до повномасштабного вторгнення, мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Якщо цього не зробити, ПФУ заморозить виплати.

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Нагадаємо! Це регулюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 №637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"

Ідентифікацію можна пройти:

особисто, звернувшись до відділення АТ "Ощадбанк" або до сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого КЕП Дія.Підпис (Дія ID);

за допомогою відеоконференцзв'язку;

у закордонній дипломатичній установі (для пенсіонерів з числа ВПО, які знаходяться за кордоном).

Тож ті, хто не встиг пройти ідетифікацію, не отримають свої виплати у листопаді.