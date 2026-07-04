Украинцы могут получать пенсию в Польше: кто имеет право и какова минимальная выплата

Украинцы, которые официально работали в Польше и уплачивали страховые взносы, могут претендовать на пенсионные выплаты. К тому же минимальная пенсия в Польше несколько выше, чем в Украине.

Как украинцу оформить пенсию в Польше

Выплаты осуществляет польское Управление социального страхования (ZUS), пишет InPoland.

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Основной принцип заключается в том, что каждая страна выплачивает пенсию только за тот период работы, когда человек был официально застрахован именно на ее территории. То есть:

польский ZUS рассчитывает выплату за годы работы в Польше;

Пенсионный фонд Украины отвечает за стаж и выплаты за периоды работы в Украине.

В то же время между странами действует принцип суммирования страхового стажа. Это означает, что если человеку не хватает лет работы только в одном государстве, могут быть учтены периоды страхования в обеих странах.

В Польше правила назначения пенсии зависят от даты рождения:

Для людей, родившихся до 1 января 1949 года, ключевым является страховой стаж. Женщинам необходимо иметь не менее 20 лет стажа, мужчинам – 25 лет. Пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Для лиц, родившихся после 31 декабря 1948 года, действует новая система. В этом случае размер пенсии зависит преимущественно от суммы взносов, поступавших в ZUS.

Фактически даже кратковременная официальная работа в Польше может дать право на выплаты после достижения пенсионного возраста. В то же время, если взносов было мало, пенсия может оказаться невысокой.

Какова минимальная пенсия в Польше и Украине

Разница между пенсионными выплатами в двух странах остается значительной. По состоянию на март 2026 года:

минимальная пенсия в Украине составляла 2 595 гривен (примерно 217 злотых);

минимальная пенсия в Польше – 1 978,49 злотых брутто.

Таким образом, польская минимальная выплата в несколько раз превышает украинскую. Именно это является одной из причин, почему-то украинцы, официально работавшие в Польше, интересуются возможностью получения пенсии от ZUS.

К слову, правительство планирует увеличить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. То есть минимальную пенсию в Украине.

Как сообщается в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы, которую уже утвердил Кабмин, к 2029 году указанный прожиточный минимум вырастет на 29%, то есть до 3 357 гривен.

Нужно понимать, что это именно минимально возможная пенсия. Для значительного числа пенсионеров минимум будет выше. Например, речь идет о тех, кто набрал полный стаж – 35 лет для мужчин, 30 лет – для женщин. Также важен возраст пенсионера.