Выплаты после смерти мужа: кто имеет право на пенсию и как ее оформить

Претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца могут нетрудоспособные члены семьи, которые находились на полном иждивении умершего. Это касается не только несовершеннолетних детей, но и супруги или супруга, если они имеют инвалидность или уже достигли пенсионного возраста.

Кому государство назначит ежемесячное пособие

Также деньги будут назначены любому неработающему родственнику, который вынужден ухаживать за ребенком умершего до достижения им восьми лет, как поясняют в Пенсионном фонде Украины.

Размер такой выплаты зависит от страхового стажа и заработка умершего.

Если на деньги претендует только один член семьи, ему начислят 50% от пенсии по возрасту умершего;

а если двое и более – 100%, которые разделят между всеми получателями поровну.

Обратите внимание! Специалисты советуют перед подачей заявления обратиться в сервисный центр ПФУ для точного расчета, ведь переход на другой вид пенсии не всегда гарантирует увеличение реального дохода.

Подать заявление на назначение средств можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в ближайшем сервисном центре.

Если человек успеет обратиться в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца, то пенсию назначат задним числом – со дня, следующего за днем смерти.

Если же этот срок пропустить, выплаты начнут начисляться только с даты подачи документов.

Напомним, что помимо ежемесячной пенсии родственники имеют право на получение недополученной выплаты умершего. Речь идет о пенсии за текущий месяц, которую он не успел получить при жизни.

Также государство гарантирует единовременную вы пособие на похороны, которая для застрахованных лиц составляет 8,5 тысячи гривен, а для семей погибших военнослужащих – не менее 16 640 гривен.