Переход на пенсию умершего мужа или жены: стоит ли это делать

Согласно украинскому законодательству, существует возможность получения пенсии в случае смерти законного мужа или жены. Этот вид пенсии определяется как пенсия в связи с потерей кормильца, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какой вид пенсии выгоднее выбрать

В ПФУ помогут просчитать, что лучше: оставаться на своей пенсии или перейти на пенсию по потере кормильца. Если переход делать невыгодно, то вам в нем просто откажут.

Читайте также: Выплаты работающим пенсионерам: на сколько выросли суммы в 2024 году

Ведь обычно пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50% от пенсии умершего.

Статья 36 Закона предусматривает, что такая пенсия может быть назначена всем нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании.

К тому же, для получения пенсии умершего мужа (жены) необходимо, чтобы муж (жена) умершего:

был/была нетрудоспособным (в случае, если жена (муж) является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; в случае, если супруг умершего кормильца не работает и занят уходом за ребенком (детями) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет);

(в случае, если жена (муж) является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; в случае, если супруг умершего кормильца не работает и занят уходом за ребенком (детями) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет); был/была на содержании умершего.

Военные пенсии по потере кормильца

Если же идет речь о военных пенсиях по потере кормильца, то они назначаются в размере от 30 до 70% от суммы денежного довольствия умершего.

А также они и не могут быть меньше двух прожиточных минимумов, то есть на сегодня – 4722 гривен.

Какие документы нужны для перехода

Заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;

паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий местожительство заявителя;

трудовую книжку и/или пенсионное удостоверение умершего;

документ, подтверждающий пребывание заявителя на содержании умершего;

справку о составе семьи или свидетельство о браке;

свидетельство о смерти умершего.

Переход с одного вида пенсии в другой осуществляется со дня подачи соответствующего заявления.