Який вид пенсії вигідніше обрати
У ПФУ допоможуть прорахувати, що краще: залишатися на своїй пенсії чи перейти на пенсію за втратою годувальника. Якщо перехід робити невигідно, то вам у ньому просто відмовлять.
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Адже, зазвичай, пенсія у звʼязку з втратою годувальника призначається у розмірі 50% від пенсії померлого.
До того ж, для здобуття пенсії померлого чоловіка (дружини) необхідно, щоб чоловік (дружина) померлого:
- був/була непрацездатним (у випадку, якщо дружина (чоловік) є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; у випадку, якщо чоловік (дружина) померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років);
- був/була на утриманні померлого.
Військові пенсії за втратою годувальника
Якщо ж йдеться про військові пенсії за втратою годувальника, то вони призначаються у розмірі від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого.
А також вони і не можуть бути меншими за два прожиткові мінімуми, тобто станом на сьогодні – 4722 гривень.
Які документи потрібні для переходу
- Заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
- паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує місце проживання заявника;
- трудову книжку і/або пенсійне посвідчення померлого;
- документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;
- довідку про склад сім’ї чи свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про смерть померлого.