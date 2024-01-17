Який вид пенсії вигідніше обрати

У ПФУ допоможуть прорахувати, що краще: залишатися на своїй пенсії чи перейти на пенсію за втратою годувальника. Якщо перехід робити невигідно, то вам у ньому просто відмовлять.

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Адже, зазвичай, пенсія у звʼязку з втратою годувальника призначається у розмірі 50% від пенсії померлого.

Зауважте! Стаття 36 Закону передбачає, що така пенсія може бути призначена усім непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні.

До того ж, для здобуття пенсії померлого чоловіка (дружини) необхідно, щоб чоловік (дружина) померлого:

був/була непрацездатним (у випадку, якщо дружина (чоловік) є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; у випадку, якщо чоловік (дружина) померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років);

(у випадку, якщо дружина (чоловік) є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; у випадку, якщо чоловік (дружина) померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років); був/була на утриманні померлого.

Військові пенсії за втратою годувальника

Якщо ж йдеться про військові пенсії за втратою годувальника, то вони призначаються у розмірі від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого.

А також вони і не можуть бути меншими за два прожиткові мінімуми, тобто станом на сьогодні – 4722 гривень.

Зауважте! Перехід з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання відповідної заяви.