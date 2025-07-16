Ни одного дня не работали: смогут ли такие украинцы получать пенсию: как они смогут получать пенсию
- Украинцы без достаточного страхового стажа не могут получать обычную пенсию, но имеют право на социальную помощь.
- Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, и для ее оформления нужны определенные документы.
Украинцы, которые никогда не работали, не смогут получать обычную пенсию. Однако это не означает, что они останутся без помощи от правительства.
Может ли получать помощь от государства тот, кто никогда не работал?
Украинцы, которые не имеют достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать социальную помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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В 2025 году, человек должен иметь такой стаж для выхода на пенсию:
- по достижении 60 лет – не менее 32 лет;
- после 63 года – не менее 22 лет;
- после 65 лет – не менее 15 лет.
Важно! Если страховой стаж человека составляет менее 15 лет, то он имеет право на соцпомощь. Это также касается людей, что вообще никогда не работали.
Как оформить социальную помощь?
Для оформления социальной помощи, следует обратиться в орган социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания или ЦНАП. Украинцу следует подать следующие документы:
- заявление;
- паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
- справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже (если он есть);
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.
Обратите внимание! Для лиц, которых признали недееспособными, необходима копия решения о назначении опекуна.
Какой размер социальной помощи?
Соцпомощь назначается в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кроме того, она может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет сейчас 2 361 гривну.