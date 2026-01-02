Пенсии украинцев пересчитают по-новому: на сколько процентов проиндексируют

В государственном бюджете на 2026 год заложили увеличенное финансирование пенсий украинцев. Для большинства пенсионеров выплаты в этом году вырастут благодаря индексации, однако она будет проводиться по-новому.

Как будут проводить индексацию пенсий?

Неизменным останется период повышения пенсий. Как и каждый год, индексация выплат в 2026 году состоится с 1 марта, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Механизм перерасчета пенсий определяет правительство. Оно обнародует коэффициент индексации выплат, учитывая данные за последние годы.

Сейчас точный коэффициент перерасчета пенсий неизвестен. Ожидается, что процент повышения станет известен в феврале, после обнародования официальной статистики по уровню зарплат в Украине.

При этом Кабмин использует специальную формулу для расчета коэффициента индексации. Поскольку она призвана частично компенсировать пенсионерам потерю покупательной способности из-за роста потребительских цен, коэффициент соответствует:

50% показателя инфляции за предыдущий год;

и 50% показателя роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за последние три года.

Обратите внимание! В государственный бюджет 2026 года на пенсионное обеспечение украинцев заложили 1,27 триллиона гривен, сообщала премьер-министр Юлия Свириденко. Финансирование пенсий по сравнению с 2025 годом возрастет на 123,4 миллиарда гривен. Эти средства в том числе используют на индексацию.

Как может вырасти процент перерасчета?

Правительство пока не спешит прогнозировать процент нынешней индексации. Впрочем пока можно подсчитать примерно возможный процент пересчета выплат, учитывая предварительные прогнозы Национального банка Украины.

Инфляцию НБУ в 2025 году прогнозирует на уровне 9,2%.

Динамика зарплат украинцев за 3 года может достичь 20%.

Таким образом, по приблизительной оценке, мартовская индексация может составить 14,6%, пишет OBOZ.UA.

В то же время стоит учесть, что повысят не весь размер, а только "голую" пенсию. Ведь при индексации повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок (за стаж, возраст или других).

Кроме того, пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых в течение последних трех лет, выплату не будут индексировать. По закону считается, что пенсии им назначили с учетом актуальных показателей зарплат.

Стоит знать! В 2025 году правительство установило коэффициент повышения пенсий в размере 1,115. В результате прирост выплат пенсионеров составил в среднем 9,5%. Минимально пенсии выросли на 100 гривен, максимально – на 1 500 гривен.

Что еще нужно знать о пенсиях в Украине?