Какая будет пенсия, если зарплата 17 тысяч гривен

Размер пенсии определяется с учетом количества стажа. Также весомую роль играет доход, который имел человек пока работал. Какая будет пенсия при зарплате 17 тысяч, читайте далее.

Какая будет пенсия, если имел доход 17 тысяч гривен?

Кроме дохода, при расчетах пенсии необходимо учесть стаж. Требования к его количеству зависят от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также 169 тысяч пенсионеров без денег: почему Лубинец раскритиковал систему Минсоцполитики

Сейчас быстрее всего человек может уйти на пенсию в 60 лет, если он имеет не менее 33 лет стажа. Для другого возраста минимумы такие:

в 63 года нужно иметь для выхода на пенсию, как минимум – 23 года страхового стажа;

нужно иметь для выхода на пенсию, как минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, это норы стажа именно для 2026 года. До 2028 минимумы для 60 и 63 лет будут расти, сообщает 7eminar.

Важно! Рассмотрим ситуацию, где пенсионер выходит на заслуженный отдых на общих условиях. Для расчетов используем пенсионный калькулятор.

При указанных выше условиях, пенсия в 60 лет составит примерно – 6,2 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже 33 года и доходе 17 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что важно знать о стаже в 2026 году?