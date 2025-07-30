В Украине размер будущей пенсии зависит от нескольких факторов, в частности от размера страхового стажа. Однако важны также зарплата и возраст, когда человек уходит на отдых.

Какая будет пенсия со стажем 43 года?

В 2025 году выйти на пенсию по возрасту в 60 лет украинцы могут при наличии не менее 32 лет стажа, в соответствии с действующим законодательством, рассказывает 24 Канал.

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Сейчас требования к стажу следующие:

Для пенсии в 63 года необходимо иметь не менее 22 лет стажа.

В 65 лет можно выйти на заслуженный отдых и с 15 годами стажа.

Таким образом, имея 43 года стажа, украинец может выйти на пенсию и в 60, и в 63, и в 65 лет.

Рассчитаем будущую пенсию для человека, который имеет 43 года стажа и выходит на отдых в 60 лет. Для расчета необходимо знать его заработную плату. Возьмем для примера минимальную и среднюю зарплату по Украине.

Минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 000 гривен.

Средняя зарплата, по данным ПФУ, в июне 2025 года составила 22 336 гривен.

Пенсионер в Украине с 43 годами стажа и зарплатой в 8 000 гривен может рассчитывать на небольшую пенсию – около 3 910 гривен.

Какая будет пенсия при стаже 43 года и зарплате 8 000 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

В несколько раз выше будут выплаты у человека с 43 годами стажа и зарплатой 22 336 гривен в 60 лет. Ему могут начислить около 10 663 гривен пенсии.

Какая будет пенсия при стаже 43 года и зарплате 22 336 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Стоит добавить, что выплаты будут тем выше, чем больше пенсионный возраст. В частности, в 63 года при аналогичных условиях можно надеяться на пенсию 4 588 гривен при зарплате 8 000 гривен и на 12 557 гривен при зарплате 22 336 гривен.

Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились с помощью пенсионного калькулятора.