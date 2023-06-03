Пенсия по инвалидности: сколько насчитают украинцам в июне
Источник:ТСН
В Украине пенсии по инвалидности начисляются индивидуально. Однако минимальный размер выплат для лиц с инвалидностью, в частности I группы, составляет 2 300 гривен.
Как рассчитывается пенсия по инвалидности
Размер "страховой" пенсии по инвалидности по солидарной системе исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту. А также в зависимости от группы инвалидности.
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Лица с инвалидностью получат:
- I группы – 100% пенсии по возрасту;
- II группы – 90% пенсии по возрасту;
- III группы – 50% пенсии по возрасту.
Какая минимальная сумма пенсии
- Для лиц с инвалидностью I группы – 2 300 гривен.
- Для неработающих с инвалидностью II и III групп – 2 100 гривен.
- Для работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.
Какую пенсию получат военные
Конкретный размер пенсии по инвалидности для военнослужащих зависит от 2 факторов:
- размера денежного довольствия конкретного лица;
- причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере:
- I группа – 100% сумм денежного довольствия;
- II группа – 80% сумм денежного довольствия;
- III группа – 60% сумм денежного довольствия.
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размере:
- I группа – 70% сумм денежного довольствия;
- II группа – 60% сумм денежного довольствия;
- III группа – 40% сумм денежного довольствия.
При этом существует минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны. Он рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время эта сумма составляет 2 093 гривны.
По состоянию на июнь, пенсионная выплата для таких людей не может быть меньше:
- I группа – 13 604,5 гривны (650% ПМ);
- II группа – 10 988,25 гривны (525% ПМ);
- III группа – 7 534,8 гривны (360% ПМ).
Какая пенсия предусмотрена для "чернобыльцев"
Лица с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Она составляет:
- для I группы – 6 840 гривен;
- для ІІ группы – 5 472 гривны;
- для III группы – 4 218 гривен;
- для детей с инвалидностью – 4 218 гривен.
Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 1 марта этот показатель составлял 13 376,21 гривны. Соответственно:
- для I группы предусмотрена выплата в 100%, что равняется 13 376,21 гривны;
- для ІІ группы – 80%, 10 700,97 гривны;
- для ІІІ группы – 60%, 8 025,73 гривны.