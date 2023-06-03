Пенсия по инвалидности: сколько насчитают украинцам в июне

В Украине пенсии по инвалидности начисляются индивидуально. Однако минимальный размер выплат для лиц с инвалидностью, в частности I группы, составляет 2 300 гривен.

Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Размер "страховой" пенсии по инвалидности по солидарной системе исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту. А также в зависимости от группы инвалидности.

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Лица с инвалидностью получат:

I группы – 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90% пенсии по возрасту;

III группы – 50% пенсии по возрасту.

Какая минимальная сумма пенсии

Для лиц с инвалидностью I группы – 2 300 гривен.

Для неработающих с инвалидностью II и III групп – 2 100 гривен.

Для работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.

Какую пенсию получат военные

Конкретный размер пенсии по инвалидности для военнослужащих зависит от 2 факторов:

размера денежного довольствия конкретного лица;

причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размере:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размере:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

У украинских пенсионеров, награжденных военными орденами и медалями, есть право на существенную доплату к пенсии . У некоторых ее размер может превышать 800 гривен.

При этом существует минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны. Он рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время эта сумма составляет 2 093 гривны.

По состоянию на июнь, пенсионная выплата для таких людей не может быть меньше:

I группа – 13 604,5 гривны (650% ПМ);

II группа – 10 988,25 гривны (525% ПМ);

III группа – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

Какая пенсия предусмотрена для "чернобыльцев"

Лица с инвалидностью, наступившей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Она составляет:

для I группы – 6 840 гривен;

для ІІ группы – 5 472 гривны;

для III группы – 4 218 гривен;

для детей с инвалидностью – 4 218 гривен.

В 2023 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в Украине составляет 2 093 гривны. Такова же минимальная пенсия, которая привязана к прожиточному минимуму и составляет 100% от него.

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью – участников ликвидации катастрофы исчисляется на основе средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии. По состоянию на 1 марта этот показатель составлял 13 376,21 гривны. Соответственно: