Украинское законодательство устанавливает жесткие ограничения на начисление социальных выплат. Однако для определенных категорий граждан существуют законные механизмы, позволяющие существенно увеличить ежемесячные выплаты от государства.

Кому придется выбирать только одну пенсионную выплату

Законодательство Украины не предусматривает одновременного получения двух пенсий по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Если человек имеет право на несколько видов пенсий, ему назначают только одну выплату по выбору. Поэтому пенсионерам стоит сравнивать размеры доступных выплат, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Об этом говорится в статье 10 Закона Украины № 1058-IV.

Например, если человек уже получает пенсию по возрасту, но после смерти мужа или жены приобретает право на пенсию в связи с потерей кормильца, выплаты не будут суммироваться. Вместо этого пенсионер может подать заявление в Пенсионный фонд о переводе на другой вид пенсии, если он будет более выгодным. Такой порядок предусмотрен статьей 45 закона.

Кто имеет законное право на двойные выплаты

Несмотря на строгие ограничения, государство предусмотрело важное исключение для наиболее уязвимых категорий. Получать сразу две выплаты – пенсию в связи с потерей кормильца и государственную социальную помощь – разрешено людям с инвалидностью с детства.

Для назначения обеих выплат инвалидность должна быть установлена до достижения 18 лет,

– отмечают в ПФУ.

Кроме того, человек должен одновременно соответствовать критериям для получения пособия по потере кормильца и требованиям для начисления социальной помощи лицам с инвалидностью с детства.

Еще один законный способ увеличить доходы – сочетание различных уровней пенсионной системы. Закон позволяет украинцам получать базовую государственную пенсию и одновременно снимать средства со счетов негосударственных пенсионных фондов, куда они вносили добровольные взносы.

Что еще ограничений действуют для пенсионеров

Напомним, что размер выплат "на руки" может существенно уменьшиться, если пенсионер находится на полном государственном содержании в интернате или пансионате. Как уже сообщалось, в таких случаях человеку выплачивают лишь 25% от назначенной суммы, о чем писал 24 Канал.

Ситуация обстоит иначе, если у такого пенсионера есть нетрудоспособные родственники на иждивении. Тогда он получает свои 25%, а до 50% от общей суммы государство перечисляет его семье. Исключение делают только для граждан с особыми заслугами перед Украиной – им пенсию сохраняют в полном объеме независимо от места проживания.