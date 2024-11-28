Пенсии военнослужащих: какие выплаты могут получить защитники Украины

В Украине военнослужащие, защищавшие независимость страны, имеют право на помощь от государства. Речь идет в частности о пенсиях.

Какая пенсия у военных за выслугу лет

Украинские военные имеют право на несколько различных видов выплат: за выслугу лет, пенсия по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца, как пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Кому назначают пенсии за выслугу лет



В частности, пенсия за выслугу лет назначается при наличии на день увольнения со службы необходимой календарной выслуги лет. То есть если такое увольнение происходит в период, начиная с 1 октября 2020 года, то необходимая календарная выслуга составит 25 лет. Также пенсии за выслугу лет назначаются лицам, которые уволились со службы по достижении 45-летнего возраста. Но при наличии у них 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба.

Те военные, кто имеет выслугу 20 лет и более, могут получить такую пенсию:

за 20 лет – 50% соответствующих сумм денежного обеспечения;

уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья, а также со службы в полиции на основании пунктов 2 и 3 части 1 статьи 77 закона О Национальной полиции и из Службы судебной охраны по возрасту или по болезни – 55%;

за каждый год выслуги свыше 20 лет – 3% дополнительно от денежного обеспечения.

В то же время военным со страховым стажем 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба – 50% соответствующих сумм денежного обеспечения. Также предусмотрено дополнительно 1% за каждый полный год стажа свыше 25 лет.

Обратите внимание! Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать 70% денежного обеспечения. Так лицам, которые во время прохождения службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1 – 100%, к категории 2 – 95%.

Какая пенсия у военных с инвалидностью

Выплаты для военнослужащих, получивших инвалидность, назначаются:

если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы; или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.д.), которое возникло в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену или заложником, и лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.

Размер пенсии в таком случае зависит от многих критериев: при каких условиях получено заболевание или ранение, уволился ли человек со службы, какая у него группа инвалидности и тому подобное.

Размеры их пенсий выглядит следующим образом:

I группа – 100%;

II группа – 80%;

III группа – 60% денежного обеспечения.

Обратите внимание! Если инвалидность ветерана не связана с военными обязанностями, то размер пенсии составит 70%, 60% и 40% от денежного обеспечения для I, II и III группы инвалидности.

Пенсия в случае потери кормильца

На пенсии в случае потери кормильца могут рассчитывать:

члены семьи умершего (погибшего) военнослужащего при условии, что кормилец умер в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы;

семьи пенсионеров из числа этих военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому закону – если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения ее выплаты.

Размер выплат в таком случае имеет следующий вид:

Родителям/одному из родителей, жене/мужу – 70% денежного обеспечения погибшего (умершего) кормильца. Другому нетрудоспособному члену семьи погибшего (умершего) кормильца – 70% денежного обеспечения погибшего (умершего) кормильца. Двум и более нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца – по 50% денежного обеспечения погибшего (умершего) кормильца. Семьям военнослужащих, умерших вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, – 30% денежного обеспечения кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Важно! Минимальный (это два прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность) и максимальный (речь идет о 10 прожиточных минимумах для людей, утративших трудоспособность) размеры пенсии применяются отдельно к пенсии в случае потери кормильца каждого нетрудоспособного члена семьи (независимо от причины смерти кормильца).