Яка пенсія у військових за вислугу років

Українські військові мають право на кілька різних видів виплат: за вислугу років, пенсія з інвалідності та пенсія у разі втрати годувальника, як пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Кому призначають пенсії за вислугу років



Зокрема пенсія за вислугу років призначається за наявності на день звільнення зі служби необхідної календарної вислуги років. Тобто якщо таке звільнення відбувається у період, починаючи з 1 жовтня 2020 року, то необхідна календарна вислуга становитиме 25 років. Також пенсії за вислугу років призначаються особам, які звільнились зі служби після досягнення 45-річного віку. Але за наявності в них 25 років страхового стажу, з яких не менше ніж 12 років і 6 місяців становить служба.

Ті військові, хто має вислугу 20 років і більше, можуть отримати таку пенсію:

за 20 років – 50% відповідних сум грошового забезпечення;

звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, а також зі служби в поліції на підставі пунктів 2 та 3 частини 1 статті 77 закону Про Національну поліцію та зі Служби судової охорони за віком чи через хворобу – 55%;

за кожний рік вислуги понад 20 років – 3% додатково від грошового забезпечення.

Водночас військовим зі страховим стажем 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить служба – 50% відповідних сум грошового забезпечення. Також передбачено додатково 1% за кожний повний рік стажу понад 25 років.

Зауважте! Максимальний розмір пенсії за вислугу років не може перевищувати 70% грошового забезпечення. Так особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 – 100%, до категорії 2 – 95%.

Яка пенсія у військових з інвалідністю

Виплати для військовослужбовців, що отримали інвалідність, призначаються:

якщо інвалідність настала у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби; або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, і особа у цей період не вчинила злочину проти миру та людства.

Розмір пенсії у такому випадку залежить від багатьох критеріїв: за яких умов отримано захворювання чи поранення, чи звільнилась людина зі служби, яка в неї група інвалідності тощо.

Розміри їхніх пенсій має такий вигляд:

І група – 100%;

ІІ група – 80%;

ІІІ група – 60% грошового забезпечення.

Зверніть увагу! Якщо інвалідність ветерана не пов'язана з військовими обов'язками, то розмір пенсії становитиме 70%, 60% і 40% від грошового забезпечення для I, II і III групи інвалідності.

Пенсія у разі втрати годувальника

На пенсії у випадку втрати годувальника можуть розраховувати:

члени сім’ї померлого (загиблого) військовослужбовця за умови, що годувальник помер у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби;

родини пенсіонерів з-поміж цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом – якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Розмір виплат у такому випадку має такий вигляд:

Батькам/одному з батьків, дружині/чоловікові – 70% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника. Іншому непрацездатному члену сім’ї загиблого (померлого) годувальника – 70% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника. Двом та більше непрацездатним членам сім’ї загиблого (померлого) годувальника – по 50% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника. Сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, – 30% грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена родини.

Важливо! Мінімальний (це два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність) та максимальний (йдеться про 10 прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність) розміри пенсії застосовуються окремо до пенсії в разі втрати годувальника кожного непрацездатного члена сім’ї (незалежно від причини смерті годувальника).