Все зависит от условий: какую пенсию по инвалидности получают военные

22 июня 2023, 19:34
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Военные, которые в результате службы получили инвалидность и не могут продолжать свою работу, могут рассчитывать на пенсию от государства. Ее размер может сильно варьироваться.

Какие пенсии по инвалидности выплачивают бойцам

Такая пенсия для военных назначается в случае, если инвалидность приобретена во время службы или 3 месяцев после нее (позднее назначается только вследствие заболеваний, возникших во время прохождения службы).

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В целом размер выплат зависит от причины обретения инвалидности. Например, лицам, пострадавшим в результате войны, выплачивают пенсии в следующих размерах:

  • I группа – 100% от суммы денежного довольствия;
  • II группа – 80% от суммы денежного довольствия;
  • III группа – 60% от суммы денежного довольствия.
Напомним! В 2023 году минимальная пенсия военным, участвовавшим в боевых действиях и пострадавших не может быть меньше: I группа – 13604,50 гривен, II группа – 10 988,25 гривны, III группа – 7534,80 гривен.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

  • I группа – 70% от суммы денежного довольствия;
  • II группа – 60% от суммы денежного довольствия;
  • III группа – 40% от суммы денежного довольствия.

Кто из военных получает самую высокую зарплату

Сначала стоит напомнить из чего составляется зарплата украинских военных. Она делится на две части – денежное довольствие (обновленная зарплата) и доплаты (30, 50 и 100 тысяч гривен).

Таким образом, наибольшие выплаты получают военные на линии фронта со следующими званиями:

  • Командир бригады – 150 173 гривен.
  • Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.
  • Командир роты – 131 224 гривен.
  • Командир взвода – 128 229 гривен.
  • Главный сержант роты – 126 094 гривен.
  • Рекрут – 120 130 гривен.
Автор: Тетяна Стельмах