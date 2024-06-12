Повышение пенсий с июня: кому и насколько увеличат выплаты

Некоторые пенсионеры уже в этом месяце получат повышенную пенсию. Однако, это касается только определенной категории пенсионеров.

Кому повысят пенсии в июне

Повышение пенсий в июне предусмотрено в связи с перерасчетом выплат для работающих пенсионеров. Поскольку перерасчет осуществляется индивидуально, размер повышения будет разным для каждого пенсионера. Минимальная надбавка за каждый год стажа составляет 23,61 гривны.

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При этом, повышение пенсии получат не все пенсионеры, а только те, кто после назначения или предыдущего перерасчета продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели:

не менее 24 месяцев страхового стажа;

менее 24 месяцев стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Что учитывается при перерасчете пенсии

Пенсионеры получат повышенные выплаты за апрель и май, поскольку в эти месяцы Пенсионный фонд еще не имел сведений о едином социальном взносе за первый квартал 2024 года.

При перерасчете пенсии работающим пенсионерам учитывается:

только приобретенный страховой стаж, если пенсионер проработал менее 24 месяцев после назначения или предыдущего перерасчета пенсии (по состоянию на 1 марта 2024 года);

страховой стаж и зарплата в случае, если пенсионер проработал более 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2024 года.

Куда обращаться для повышения пенсии Перерасчет пенсий? Пенсионный фонд Украины осуществляет автоматически, поэтому обращаться никуда не нужно.

При этом, перерасчет не осуществляется для работающих пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет и еще не достигли пенсионного возраста.