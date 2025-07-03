Какую начислят пенсию, если есть 18 лет стажа
- В 2025 году украинец с 18 годами страхового стажа может выйти на пенсию в 65 лет, но для выхода в 60 или 63 года этого стажа недостаточно.
- Пенсия для человека с 18 годами стажа и минимальной зарплатой будет около 1767 гривен, но повысят до минимальной 3 038 гривен; для средней зарплаты - около 5 181 гривен.
Размер пенсий украинцев зависит от нескольких факторов. В частности, важен приобретенный страховой стаж, который человек получил до достижения пенсионного возраста.
Какая будет пенсия при стаже 18 лет
В 2025 году украинец, который имеет 18 лет страхового стажа, может выйти на пенсию по возрасту в 65 лет. Для заслуженного отдыха в 60 или 63 года этого стажа недостаточно в соответствии с требованиями законодательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Чтобы рассчитать пенсию со стажем 18 лет, необходимо также принять во внимание заработную плату пенсионера. Посчитаем выплаты при минимальной и средней зарплате в 2025 году:
- минимальная зарплата – 8 000 гривен;
- средняя зарплата за I квартал – 23 460 гривен.
Имея минимальную зарплату и 18 лет стажа, пенсионер в 65 лет может рассчитывать на пенсию около 1 767 гривен.
Какой размер пенсии при стаже 18 лет, зарплате 8 000 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора
Впрочем правительство постановило, какую минимальную пенсию должны получать украинцы. Для этой категории граждан она составляет 3 038 гривен. То есть пенсию повысят до минимальной, если она не дотягивает до этого размера.
Большую пенсию начислят человеку, который получал зарплату 23 460 гривен и имеет 18 лет стажа в 65 лет. Выплаты составят примерно 5 181 гривну.
Какой размер пенсии при стаже 18 лет, зарплате 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора
Важно! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.