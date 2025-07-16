Какую пенсию начислят украинцу с 30 годами стажа

В Украине начисление пенсии зависит от нескольких факторов. В частности, пенсионер должен иметь достаточный страховой стаж, чтобы выйти на пенсию по возрасту.

Какая будет пенсия при стаже 30 лет?

В 2025 году украинец может выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если имеет не менее 32 лет стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Впрочем у пенсионеров есть альтернативы. Получить пенсию по возрасту с 30 годами стажа можно в 63 или 65 лет. В соответствии с законодательными требованиями, пенсия назначается:

в 63 года – при наличии не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.

Чтобы посчитать, какая будет пенсия с 30-летним стажем также необходимо принять во внимание заработную плату человека. Посчитаем размер будущей пенсии со средней зарплатой по Украине.

Средняя заработная плата в I квартале 2025 года – 23 460 гривен (по данным Госстата).

Поэтому, имея 30 лет стажа с зарплатой 23 460 гривен пенсионер в 63 года может рассчитывать на пенсию в размере около – 9 908 гривен.

Какая пенсия при стаже 30 лет с зарплатой 23 460 гривен в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Если человек выйдет на пенсию с 30 годами стажа и зарплатой 23 460 гривен в 65 лет, то может рассчитывать на большие выплаты – примерно 10 023 гривны.

Какая пенсия при стаже 30 лет и зарплате 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Заметим, что эти расчеты касаются людей, которые выходят на пенсию на общих условиях, то есть без учета возможных индивидуальных надбавок.

Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились через пенсионный калькулятор.