Украинское законодательство предусматривает специальные пенсионные надбавки для граждан, добившихся выдающихся успехов. Однако для получения этих денег недостаточно просто иметь соответствующий статус.

Кому государство назначает специальные выплаты

Граждане Украины, совершившие выдающийся героический поступок или имеющие значительные трудовые достижения, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно профильному закону, такие пенсии назначаются четко определенному кругу лиц, среди которых Герои Украины, ветераны и многодетные родители.

В частности, право на особые выплаты имеют:

Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни и лица с почетным званием "народный".

Ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество при защите суверенитета Украины.

Выдающиеся спортсмены, космонавты и члены летно-испытательных экипажей.

Матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пятерых и более детей (или отцы, если мать умерла или лишена родительских прав).

Борцы за независимость Украины в XX веке и реабилитированные жертвы репрессий.

Как правильно подать документы

Пенсия за особые заслуги назначается со дня обращения или с момента приобретения права на нее, если человек успел подать заявление не позднее, чем через 12 месяцев. Днем обращения считается дата приема заявления с полным пакетом документов территориальным органом Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Если отправлять документы по почте, точкой отсчета станет дата на почтовом штемпеле.

В случае, если документов не хватает, Пенсионный фонд обязательно сообщит об этом заявителю. Если "доставить" необходимые справки в течение трех месяцев, то днем обращения все равно будет считаться первоначальная дата подачи заявления.

Порядок назначения, размеры и круг лиц, имеющих право на такие доплаты, регулируются Законом Украины "О пенсии за особые заслуги е перед Украиной". Этот документ призван финансово поддержать тех, кто внес исключительный вклад в развитие, защиту или прославление государства.

Важно также помнить, что статус лица должен быть официально подтвержден соответствующими государственными наградами, званиями или документами о политической реабилитации.

Напомним, что в декабре пожилые люди смогут получить дополнительные выплаты в размере от 908 до 1 038 гривен. Такие надбавки будут начисляться многодетным украинцам, а именно тем, кто воспитал от пяти детей до шестилетнего возраста.