Кому держава призначає спеціальні виплати

Громадяни України, які здійснили визначний геройський вчинок або мають значні трудові досягнення, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку, про що зазначає Пенсійний фонд України.

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Згідно із профільним законом, такі пенсії призначаються чітко визначеному колу осіб, серед яких Герої України, ветерани та багатодітні батьки.

Зокрема, право на особливі виплати мають:

Герої України, кавалери ордену Героїв Небесної Сотні та особи з почесним званням "народний".

Ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність під час захисту суверенітету України.

Видатні спортсмени, космонавти та члени льотно-випробувальних екіпажів.

Матері, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей (або батьки, якщо мати померла чи позбавлена прав).

Борці за незалежність України у XX столітті та реабілітовані жертви репресій.

Як правильно подати документи

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Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення або з моменту набуття права на неї, якщо людина встигла подати заяву не пізніше, ніж через 12 місяців. Днем звернення вважається дата прийому заяви з повним пакетом документів територіальним органом Пенсійного фонду України.

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Зверніть увагу! Якщо надсилати папери поштою, точкою відліку стане дата на поштовому штемпелі.

У випадку, коли документів бракує, Пенсійний фонд обов'язково повідомить про це заявника. Якщо "донести" необхідні довідки протягом трьох місяців, то днем звернення все одно вважатиметься початкова дата подачі заяви.

Порядок призначення, розміри та коло осіб, які мають право на такі доплати, регулюються Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Цей документ покликаний фінансово підтримати тих, хто зробив винятковий внесок у розвиток, захист або прославлення держави.

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Важливо також пам'ятати, що статус особи має бути офіційно підтверджений відповідними державними нагородами, званнями або документами про політичну реабілітацію.

Нагадаємо, що у грудні літні люди зможуть отримати додаткові виплати у розмірі від 908 до 1 038 гривень. Такі надбавки нарахують багатодітним українцям, а саме тим, хто виховав від п'яти дітей до шестирічного віку.