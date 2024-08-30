Пенсия за выслугу лет: кто может получить выплаты
30 августа 2024, 09:18Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсию за выслугу лет получает лишь 5% украинских пенсионеров. Ее назначают за работу, которая существенно ухудшает работоспособность человека до конца жизни.
Кто получает пенсию за выслугу лет
Независимо от возраста пенсии за выслугу лет назначаются:
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- артистам при наличии на момент обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет
- работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017
- работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017
- спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.
Также такие выплаты назначают с 50 или 55 лет мужчинам и 45 или 50 лет женщинам, если они имеют стаж на таких профессиях:
- диспетчер, который осуществляет управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации
- бортпроводникам;
- работник железнодорожного транспорта и метрополитена
- работник, занятый на полевых геологоразведочных работах
- механизатор (докер-механизатор) в портах
- плавсостава морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Напомним! Это регулируется согласно статьям 27, 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".