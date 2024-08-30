Пенсия за выслугу лет: кто может получить выплаты

Пенсию за выслугу лет получает лишь 5% украинских пенсионеров. Ее назначают за работу, которая существенно ухудшает работоспособность человека до конца жизни.

Кто получает пенсию за выслугу лет

Независимо от возраста пенсии за выслугу лет назначаются:

Читайте также Как получать пенсию свыше 5 000 гривен и что для этого нужно

артистам при наличии на момент обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет

работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017

работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017

спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Также такие выплаты назначают с 50 или 55 лет мужчинам и 45 или 50 лет женщинам, если они имеют стаж на таких профессиях:

диспетчер, который осуществляет управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации

бортпроводникам;

работник железнодорожного транспорта и метрополитена

работник, занятый на полевых геологоразведочных работах

механизатор (докер-механизатор) в портах

плавсостава морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Напомним! Это регулируется согласно статьям 27, 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".