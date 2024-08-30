Хто отримує пенсію за вислугу років

Незалежно від віку пенсії за вислугу років призначаються:

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артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років

працівникам авіації та льотно-випробного складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок - від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017

працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017

спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Також такі виплати призначають з 50 або 55 років чоловікам та 45 або 50 років жінкам, якщо вони мають стаж на таких професіях:

диспетчер, який здійснює управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації

бортпроводникам;

працівник залізничного транспорту та метрополітену

працівник, зайнятий на польових геологорозвідувальних роботах

механізатор (докер-механізатор) у портах

плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Нагадаємо! Це регулюється згідно зі статтями 27, 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".