Кто может получать пенсию с выслугой лет

В Украине пенсию за выслугу лет могут иметь лица, работа которых негативно повлияла на их профпригодность. Такие пенсии не начисляются автоматически всем работникам определенных профессий, но некоторые категории работников имеют право получать пенсию за выслугу лет еще до достижения пенсионного возраста.

Как назначается пенсия за выслугу лет

Пенсию за выслугу лет могут получить лица независимо от возраста, если они имеют соответствующий специальный рабочий стаж. Условия и продолжительность этого рабочего стажа, по которому можно получить такую пенсию, зависят от вида работы.

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Право на пенсию за выслугу лет имеют:

Мужчины в возрасте 50-55 лет и женщины в возрасте 45-50 лет, которые имеют необходимый трудовой стаж на конкретной должности.

Среди профессий, которые могут давать право на такую пенсию:

Диспетчеры, контролирующие воздушное движение, и инженерно-технический персонал гражданской авиации.

Бортпроводники.

Работники железнодорожного транспорта и метрополитена.

Работники, занятые в геологоразведочных работах.

Работники лесозаготовок и лесосплава.

Механизаторы (докеры-механизаторы) в портах.

Экипажи морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Требования по выплате этой пенсии регулируются индивидуально для разных профессий.

Пенсии за выслугу лет для военнослужащих

Пенсии за выслугу лет предназначены для военнослужащих, которые уволились с военной службы.

Они начисляются при следующих условиях:

Военнослужащие могут получить пенсию за выслугу лет независимо от возраста, если они имеют не менее 25 календарных лет военной службы на момент увольнения. В случае достижения 45-летнего возраста на момент увольнения, при этом общий страховой стаж составляет не менее 25 лет, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев должны быть военной службой.

Размер пенсии за выслугу лет варьируется от 50% до 70% от денежного обеспечения военнослужащего, что зависит от продолжительности его службы. Методика исчисления денежного обеспечения регулируется постановлением Кабинета Министров Украины.

! Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 3 854 гривны.