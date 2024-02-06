Як призначається пенсія за вислугу років

Пенсію за вислугу років можуть отримати особи незалежно від віку, якщо вони мають відповідний спеціальний робочий стаж. Умови та тривалість цього робочого стажу, за яким можна отримати таку пенсію, залежать від виду роботи.

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Право на пенсію за вислугу років мають:

Чоловіки віком 50-55 років і жінки віком 45-50 років, які мають необхідний трудовий стаж на конкретній посаді.

Серед професій, які можуть давати право на таку пенсію:

Диспетчери, що контролюють повітряний рух, та інженерно-технічний персонал цивільної авіації.

Бортпровідники.

Працівники залізничного транспорту та метрополітену.

Працівники, зайняті в геологорозвідувальних роботах.

Працівники лісозаготівель та лісосплаву.

Механізатори (докери-механізатори) у портах.

Екіпажі морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Вимоги щодо виплати цієї пенсії регулюються індивідуально для різних професій.

Пенсії за вислугу років для військовослужбовців

Пенсії за вислугу років призначені для військовослужбовців, які звільнилися з військової служби.

Вони нараховуються за таких умов:

Військовослужбовці можуть отримати пенсію за вислугу років незалежно від віку, якщо вони мають не менше 25 календарних років військової служби на момент звільнення. У випадку досягнення 45-річного віку на момент звільнення, при цьому загальний страховий стаж складає не менше 25 років, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців повинні бути військовою службою.

Розмір пенсії за вислугу років варіюється від 50% до 70% від грошового забезпечення військовослужбовця, що залежить від тривалості його служби. Методика обчислення грошового забезпечення регулюється постановою Кабінету Міністрів України.

Важливо! Мінімальний розмір пенсії за вислугу років становить 3 854 гривні.