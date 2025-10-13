Пенсия за выслугу лет – это один из видов выплат для лиц преклонного возраста. Получить ее могут люди, работавшие на определенных должностях.

Кто может получить пенсию за выслугу лет?

Их выполнение приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, которая дает право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек и Закона, согласно которому назначается такая пенсия,

– говорится на сайте фонда.

Получить такую пенсионную выплату могут:

артисты при наличии на момент обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет; работники авиации и летно-испытательного состава при наличии выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11. 10. 2017 и позже, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11. 10. 2017 и позже; работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01. 04. 2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017; спортсмены при наличии стажа не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет; по достижении возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа в том числе стажа работы по профессии/должности; диспетчеры, которые осуществляют управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации; бортпроводники; работники железнодорожного транспорта и метрополитена; работники, занятые на полевых геологоразведочных работах; работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве; механизаторы (докеры-механизаторы) в портах; плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Размеры пенсий определяются согласно статьям Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Важно! Пенсия назначается со дня обращения при условии увольнения с работы или должности, дающей право на такую пенсию.

Пенсии за выслугу лет могут получать военные?

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при следующих условиях после увольнения с военной службы:

независимо от возраста, если на день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги; в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий определяются так: от 50 % (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55 %) до 70 % соответствующих сумм их денежного обеспечения в зависимости от продолжительности выслуги. Об этом отмечают в ПФУ.

Обратите внимание! Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3 854 гривны.

Могут ли такую пенсию получать прокуроры?

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, которые на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в частности стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Размеры пенсий определяются так: 60 % суммы месячной заработной платы. Работникам, которые не имеют выслуги 25 лет, но отработали на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеют страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет – женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами возраста 57 лет, женщинами – 55 лет.

Обратите внимание! Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.

Что известно о пенсии учителям?

Учителя могут получать пенсию за выслугу лет. Об этом пишет ПФУ.

Для этого они должны достичь возраста 55 лет и приобрести не менее 30 лет педагогического стажа. Такие требования установлены по состоянию на 2025 год.

Размер пенсии по выслуге лет для учителей определяется индивидуально.

Какие годы не засчитают в стаж?