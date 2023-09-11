На отдых независимо от возраста: кто выходит на пенсию за выслугу лет

В Украине некоторые категории населения могут выйти на пенсию значительно раньше, чем работники обычных профессий. Все, что для этого нужно, это отработать несколько лет.

Кто получает пенсию за выслугу лет

Такую пенсию получают люди, работавшие на работах, которая со временем приводит к профессиональной нетрудоспособности. При таких условиях человек может пойти на законный отдых несмотря на возраст, но при наличии необходимого стажа.

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Пенсию за выслугу года получают:

артисты – от 20 до 35 лет;

работники авиации и лётно-испытательного состава – у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 01.04.2015 г. до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017;

спортсмены – не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии /должностью;

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники заняты на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Пенсия за выслугу лет для военных

Военные тоже выходят на пенсию по выслуге лет, для этого есть следующие условия:

независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Украинцы, не работающие на таких профессиях, выходят на пенсию в установленный возраст – 60, 63 или 65 лет.