Пенсия за выслугу лет: продолжат ли ее выплачивать после мобилизации

В Украине многие получают пенсию за выслугу лет. Однако бывают случаи, когда такого человека могут мобилизовать в армию.

Выплата пенсии после мобилизации на службу

Однако призыв на военную службу не влияет на пенсию, и выплату продолжают предоставлять, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Об этом говорится в части три статьи 2 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Он определяет, что пенсионерам из числа военнослужащих и лиц, которые получают пенсию по этому закону, в случае призыва их на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту, выплата пенсий не прекращается.

В частности ее продолжают предоставлять и тем украинцам, кто заключил новый контракт на прохождение военной службы во время действия особого периода:

в Вооруженные Силы Украины;

других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

органы и подразделения гражданской защиты.

Обратите внимание! Пенсия предоставляется на срок до окончания особого периода или до дня фактического увольнения.