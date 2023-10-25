Получать пенсию и зарплату не получится: кому нельзя выплачивать сразу две выплаты

Многие пенсионеры после выхода на законный отдых продолжают работать и в ходе этого получают сразу две выплаты. Однако так поступать можно не всем и некоторым придется выбирать между пенсией и зарплатой.

Кого это касается

Это касается только пенсионеров, получающие выплаты по выслуге лет. Если после приобретения необходимого стажа для выхода на законный отдых они продолжают работать, их пенсию выплачивать не будут.

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В Украине есть список профессий работники которых, приобретя необходимый стаж, могут уйти на пенсию не дожидаясь 60 лет – это и есть пенсия за выслугу лет.

Однако это ограничение применяется, только если пенсионер продолжает работать в той отрасли, которая предоставила ему право на выплаты по выслуге лет. Так что если после выхода на отдых человек сменит профессию, например с шахтера на сторожа, он сможет получать две выплаты сразу.

Если украинец будет продолжать работать в своей отрасли, пенсию он получит только после увольнения.

Какие пенсии возрастут в 2024 году

В связи с увеличением прожиточного минимума в следующем году возрастет и ряд других социальных выплат, в том числе и пенсии. Это предусмотрено проектом Бюджета-2024.

В первую очередь изменятся минимальная и максимальная пенсии:

минимальная – с 2 093 до 2 361 гривны;

максимальная – с 20 930 до 23 610 гривен.

В марте 2024 года произойдут изменения в начислении пенсий. Это нужно для того, чтобы уменьшить непропорциональные выплаты тем, кто на пенсии давно, и ушедшим,

– отмечает глава Кабинета министров.

Предполагается, что средняя пенсия по Украине также поднимется до 6 тысяч гривен.