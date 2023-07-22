Выйти на пенсию досрочно возможно: на каких условиях это можно сделать

В Украине можно выйти на пенсию ранее указанного закона. В таких условиях стаж должен составлять примерно от 20 до 26 лет. Впрочем, для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Кто может выйти на пенсию быстрее

Согласно закону право на пенсию за выслугу лет имеют люди, работающие в отдельных отраслях народного хозяйства, работники здравоохранительных и учебных заведений, летчики, моряки, а также артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов и т.д.

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Независимо от возраста работники учреждений здравоохранения и учебных заведений при наличии работы на соответствующих должностях не менее 26 лет 6 месяцев могут выйти на пенсию досрочно.

К примеру, артисты могут сделать это при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет.

Рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, непосредственно занятые организацией перевозок и обеспечивающие безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах при достижении пенсионного возраста (мужчинами – 55 лет, женщинами – 50 лет) могут выйти на пенсию за выслугу лет.

Механизаторы (докеры-механизаторы) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах тоже при достижении пенсионного возраста, как у рабочих локомотивных бригад, могут уйти на пенсию со стажем в 26 лет 6 месяцев.

Возраст работников, осуществляющих управление воздушным движением, могут выйти на пенсию в возрасте: мужчины – 50 лет, а женщины – 45 лет со стажем в 20 лет.

Сколько получают пенсионеры сейчас

Украинцы могут получить от 2 тысяч до более чем 10 тысяч гривен пенсии. В общей численности это: