Украинские учителя имеют право выхода на пенсию по выслуге лет. Для этого нужно накопить достаточно страхового стажа.

Право на пенсию за выслугу лет в 2025 году предоставляется педагогам, достигшим 55 лет и имеющим не менее 30 лет педагогического стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении".

Выплата такой пенсии возможна только после увольнения с должности. Если педагог возвращается к работе в школе, начисления временно приостанавливаются.

Важно! Если до 1 января 2016 года педагог уже имел 25 лет стажа, он может оформить пенсию независимо от возраста.

Как определяется размер пенсии?

Пенсия для учителей рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов:

средней заработной платы за последние годы работы;

коэффициента стажа;

соотношения личного заработка к среднему по стране.

Кроме того, учитывается надбавка за выслугу лет:

при стаже от 3 до 10 лет – 10% к окладу;

от 10 до 20 лет – 20%;

свыше 20 лет – 30%.

Таким образом, чем выше стаж и заработная плата, тем больше размер будущих выплат. В среднем пенсия по выслуге лет для учителей составляет около 5–6 тысяч гривен.

Важно! Общая сумма с учетом надбавок и индексаций не может превышать 23 610 грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

Что нужно знать о пенсиях в Украине?