Пенсія для учителів в Україні: які виплати передбачені у 2025 році
- У 2025 році українські вчителі можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо досягли 55 років і мають 30 років педагогічного стажу.
- Розмір пенсії для вчителів залежить від заробітної плати, стажу, та особистого коефіцієнта, і не може перевищувати 23 610 грн з урахуванням надбавок.
Українські вчителі мають право виходу на пенсію за вислугою років. Для цього потрібно накопичити достатньо страхового стажу.
Хто має право на пенсію за вислугу років?
Право на пенсію за вислугу років у 2025 році надається педагогам, які досягли 55 років і мають не менше 30 років педагогічного стажу, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".
Дивіться також Вас здивують цифри: у яких країнах найбільша пенсія
Виплата такої пенсії можлива тільки після звільнення з посади. Якщо педагог повертається до роботи в школі, нарахування тимчасово призупиняються.
Важливо! Якщо до 1 січня 2016 року педагог вже мав 25 років стажу, він може оформити пенсію незалежно від віку.
Як визначається розмір пенсії?
Пенсія для вчителів розраховується індивідуально і залежить від декількох факторів:
- середньої заробітної плати за останні роки роботи;
- коефіцієнта стажу;
- співвідношення особистого заробітку до середнього по країні.
Крім того, враховується надбавка за вислугу років:
- при стажі від 3 до 10 років – 10% до окладу;
- від 10 до 20 років – 20%;
- понад 20 років – 30%.
Таким чином, чим вищий стаж і заробітна плата, тим більший розмір майбутніх виплат. У середньому пенсія за вислугою років для вчителів становить близько 5–6 тисяч гривень.
Важливо! Загальна сума з урахуванням надбавок та індексацій не може перевищувати 23 610 грн, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.
Що потрібно знати про пенсії в Україні?
- Окремі категорії пенсіонерів в Україні мають право на повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Пільга надається, якщо середній місячний дохід сім'ї пенсіонера не більший за 4 240 гривень, та діє протягом одного року.
- Виплата пенсій в Україні здійснюється щомісяця в період з 4 по 25 число. Якщо установлена дата виплати припадає на вихідний або свято, отримати кошти можна достроково, але в межах встановленого періоду для виплат (з 4 по 25 число).