Українські вчителі мають право виходу на пенсію за вислугою років. Для цього потрібно накопичити достатньо страхового стажу.

Хто має право на пенсію за вислугу років?

Право на пенсію за вислугу років у 2025 році надається педагогам, які досягли 55 років і мають не менше 30 років педагогічного стажу, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення".

Виплата такої пенсії можлива тільки після звільнення з посади. Якщо педагог повертається до роботи в школі, нарахування тимчасово призупиняються.

Важливо! Якщо до 1 січня 2016 року педагог вже мав 25 років стажу, він може оформити пенсію незалежно від віку.

Як визначається розмір пенсії?

Пенсія для вчителів розраховується індивідуально і залежить від декількох факторів:

середньої заробітної плати за останні роки роботи;

коефіцієнта стажу;

співвідношення особистого заробітку до середнього по країні.

Крім того, враховується надбавка за вислугу років:

при стажі від 3 до 10 років – 10% до окладу;

від 10 до 20 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Таким чином, чим вищий стаж і заробітна плата, тим більший розмір майбутніх виплат. У середньому пенсія за вислугою років для вчителів становить близько 5–6 тисяч гривень.

Важливо! Загальна сума з урахуванням надбавок та індексацій не може перевищувати 23 610 грн, що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

Що потрібно знати про пенсії в Україні?