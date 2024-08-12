Пенсия заграницей: какие правила изменились

Для украинцев, которые временно проживают заграницей. изменились правила получения пенсии. Теперь они ежегодно должны проходить идентификацию.

Что изменилось для пенсионеров заграницей

Согласно Закону № 3674-IX изменения направлены на обеспечение социальной справедливости и упорядочение выплаты пенсий в соответствии с современными условиями.

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Пенсии украинцам за пределами страны, проживающих за рубежом, выплачиваются на счета, открытые в банковских учреждениях на территории Украины.

Поэтому, чтобы получать свои выплаты и в дальнейшем, надо до 31 декабря ежегодно проходить идентификацию. Это можно сделать следующим образом:

в органах ПФУ;

через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи;

удостоверение факта, что лицо является живым.

Если пенсионер не пройдет идентификацию, его выплаты будут прекращены, пока он не обратится в ПФУ.

Условия для пенсионера, который покинул ВОТ

Пенсионерам, которые переехали с временно оккупированных территорий, включая АР Крым, на подконтрольную Украине территорию, упростили процесс обновления пенсий. Отныне от пострадавших лиц требуется только письменное заявление, подтверждающее, что они не получают пенсию от российских властей.

Закон направлен на упрощение процедур для пенсионеров, он значительно уменьшил бюрократические преграды, тем самым ускорив восстановление социальных выплат.

Периоды службы или работы на государство-агрессора с 19 февраля 2014 года не засчитываются в выслугу лет для назначения пенсии.