Украинцам не начисляют пенсии из-за ошибки ПФУ: как вернуть выплаты

Представление всех необходимых документов еще не гарантирует правильного назначения пенсии. Если Пенсионный фонд допустил ошибку, выплаты могут задержаться. Что делать в таком случае, читайте дальше.

Что делать, если Пенсионный фонд допустил ошибку?

Если пенсию не назначили или при ее оформлении возникла ошибка, в первую очередь нужно получить письменное решение Пенсионного фонда с указанием причин. В документе должны быть указаны периоды страхового стажа , которые учли, не засчитали и по каким основаниям, а также объяснение, почему пенсию не назначили или не выплачивают.

Именно письменный ответ поможет понять, действительно ли Пенсионный фонд допустил ошибку и есть ли основания требовать пересмотра решения, пишет Сеть права .

Каков план действий при назначении пенсии?

При подаче заявления на назначение пенсии работник Пенсионного фонда должен выдать расписку-уведомление. В ней указывается список всех принятых документов с названиями и реквизитами.

Перед тем как покинуть отделение, внимательно проверьте, внесены ли в расписку все документы: трудовые книжки, архивные и уточняющие справки, документы о заработной плате, обучении и других подтверждениях страхового стажа.

Важно! Расписку нужно хранить. Если в Пенсионном фонде заявят, что определенного документа нет в пенсионном деле, оно станет доказательством того, что вы его действительно подавали.

Особенно это касается справок о заработной плате за периоды работы до июля 2000 года. Именно такие документы чаще всего становятся предметом споров при назначении или перерасчете пенсии.

Какие документы лучше проверить еще до пенсии?

Чтобы избежать проблем при назначении пенсии, документы следует проверить заранее. Обратиться в Пенсионный фонд для предварительной проверки можно примерно за месяц до возникновения права на пенсию.

Специалисты проверят документы, подтверждающие страховой стаж, обучение и другие периоды, которые могут быть засчитаны. Если выявятся неточности или не будет хватать отдельных справок, их можно будет исправить еще до подачи заявления.

Предварительная проверка не гарантирует, что все вопросы будут решены сразу, однако значительно уменьшает риск возникновения проблем при назначении пенсии.

Куда обращаться за помощью?

После получения письменного решения Пенсионного фонда следует обратиться в систему бесплатной юридической помощи или к юристу, специализирующемуся на пенсионных вопросах.

Специалист проверит правильность расчета страхового стажа, оценит действия Пенсионного фонда и подскажет, есть ли основания потребовать пересмотра решения или обращаться в суд.

Ранее мы писали о том, что для назначения пенсии по возрасту нужно выполнить требования по страховому стажу . Однако даже если человек уверен, что имеет достаточное количество лет, отдельные периоды работы могут не учесть из-за неточностей в документах или ошибок во время их обработки