Что делать, если вам не хватает стажа для того, чтобы получать пенсию

Для того, чтобы в старости получать от государства пенсионные выплаты, необходимо накопить достаточное количество страхового стажа. Однако бывают случаи, когда человек не смог набрать достаточно стажа.

Что такое страховой стаж и сколько его надо для пенсии

Законом предусмотрено, что если человек не платил взносов, то не будет и стажа. Соответственно, страховой стаж – это период, за который ежемесячно уплачивается единый социальный взнос, сообщает 24 Канал.

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С 2004 года страховой стаж считается не по трудовой книжке, а по данным об уплате взносов. Но есть случаи, когда человек официально не работает, или ему не хватает стажа для назначения пенсии вовремя. Для этого существуют добровольные пенсионные взносы, а в некоторых случаях можно докупить стаж.

Что такое добровольные взносы и как "купить" стаж

Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет и женщинам и мужчинам необходимо иметь не менее 31 года стажа. В 2025 году будут требовать уже 32 года стажа. И так до 2028 года, когда минимально надо будет иметь 35 лет, чтобы гарантировать себе хотя бы минимальную пенсию. Если стажа не хватает, то пенсия назначается в 63 или 65 лет, в зависимости от количества подтвержденного стажа в соответствующем году. Из-за таких норм уже сегодня многие граждане не могут уйти на пенсию вовремя.

Сегодня месяц стажа стоит 1760 гривен. Это 22% от минимальной зарплаты, что с 1 апреля составляет 8 тысяч гривен. Этот взнос обычно платит работодатель. Взнос может быть и больше минимального в зависимости от размера зарплаты, что сказывается на будущей пенсии.

В случае, если человек не работает, но имеет доход или, например, работает за рубежом и взносы с этой зарплаты не платит, то он может заключить договор с Пенсионным фондом Украины о добровольной уплате взносов. Таким образом будущий пенсионер будет регулярно перечислять определенную сумму, зарабатывая себе стаж.

Также есть случаи, когда человеку вскоре исполнится 60 лет, но стажа для своевременного назначения пенсии явно не хватает. Тогда можно приобрести стаж за предыдущие годы, там, где у лица были пробелы в трудовой деятельности. Однако такой стаж будет стоить вдвое дороже. То есть месяц "прошлого" стажа будет стоить уже минимум 3520 гривен, а год – целых 42 240 гривен. Это иногда ставит под сомнение такое "приближение" пенсии.

Если взнос меньше минимального (1760 гривен), то в стаж засчитывается неполный месяц работы, что очень негативно сказывается на размере пенсии. Поэтому сейчас можно не только покупать стаж, но и делать взнос более высоким, чтобы это сказывалось и на зарплате.

Могут ли дети докупить родителям стаж, и могут ли пенсионеры сами его покупать

Платить взносы можно также в пользу другого лица. Родители могут платить взносы за ребенка, который пока учится в вузе и еще не работает. Взрослые сын или дочь могут докупить стаж своим родителям, которым вскоре исполнится 60 лет. Добровольное участие в общеобязательном пенсионном страховании может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ.

Лица же, которые уже являются пенсионерами, не имеют права заключать такие соглашения, чтобы приобрести стаж себе. Хотя иногда людям может не хватать месяцев или даже дней, чтобы стаж стал, например, ровно 30 или 35 лет и пенсию дотянули до определенного минимального размера. Но действующее законодательство здесь неумолимо.

Впрочем в правительстве придумали благотворительные взносы. Фактически любое лицо может добровольно перечислить собственные средства в Пенсионный фонд. Эти взносы идут в общий бюджет фонда. При этом существует и так называемый персонализированный взнос. В таком случае 70% перечисленной суммы выплатят конкретному пенсионеру в виде доплаты к пенсии, а остальные 30% все равно пойдут в бюджет ПФУ. Именно поэтому такая услуга пока не пользуется особой популярностью.