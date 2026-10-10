Налог на землю отменен: кто попал в список счастливчиков

Владельцы частных участков часто теряют свои деньги, игнорируя законные возможности для экономии. Чтобы сэкономить средства в семейном бюджете, достаточно знать свои права и своевременно обращаться в государственные органы.

Кому отменили земельный налог

Украинские пенсионеры по возрасту имеют полное право не платить земельный налог, если размер их участка укладывается в установленные нормы. Однако эта льгота не начисляется автоматически, о чем официально напоминает Государственная налоговая служба.

При этом размер участка, за который можно не платить государству, четко зависит от его целевого назначения. В частности, пожилые люди освобождаются от уплаты земельного налога за ведение личного крестьянского хозяйства площадью до 2 гектаров.

Если речь идет об участке под жилым домом и хозяйственными постройками, то в селах лимит составляет до 0,25 гектара;

в поселках – до 0,15 гектара;

а в городах – до 0,10 гектара.

Важный нюанс! Если ваша территория превышает эти нормы, вы не теряете льготу полностью. Налог придется заплатить только за те "лишние" метры, которые превышают установленный государством лимит.

Чтобы платежки перестали приходить, пенсионеру необходимо лично обратиться в налоговый орган по месту нахождения земли. С собой достаточно иметь документы, подтверждающие право на льготу, главным из которых является обычное пенсионное удостоверение. Стоит помнить, что право на такое освобождение также имеют ветераны войны и лица с инвалидностью I и II групп.

Что еще за коммунальные и налоговые льготы действуют для пожилых людей

Земельный налог – это лишь часть возможной экономии. Как уже сообщалось, отдельные категории украинцев могут получить 100% скидку на оплату газа и других жилищно-коммунальных услуг, о чем ранее писал сайт 24 Канал. Речь идет преимущественно о бывших медиках, педагогах и работниках культуры, проживающих в сельской местности и имеющих низкий доход.

Кроме того, государство берет на себя все расходы на плановую поверку газовых счетчиков, включая демонтаж и транспортировку прибора. А если у вас возникли проблемы с начислением стажа из-за ошибок в трудовой книжке, эксперты советуют не паниковать, а обращаться за уточняющими справками на предприятие или в специальную комиссию ПФУ, напоминают специалисты.