Кому из пенсионеров повысят пенсии в апреле и июле

Тем, кому не проиндексировали пенсию в марте, могут повысить ее в апреле или июле. Это касается сразу нескольких категорий пенсионеров.

Кому повысят пенсии с 1 апреля и с 1 июля

С 1 апреля проведут перерасчет пенсий работающих пенсионеров – около 600 тысяч украинцев. Пересчет произойдет автоматически, то есть дополнительно обращаться никуда не нужно.

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Еще одна индексация пенсий в 2023 году произойдет 1 июля. Повышение на 19,7% получат учёные, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.

Напомним, 1 марта 2023 года в Украине прошла индексация пенсий на 19,7%. Впервые были проиндексированы даже минимальные пенсии. Но повышение получили не все пенсионеры. Индексация пенсий не коснулась четырех категорий:

работающих пенсионеров, имеющих небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен;

бывших работников прокуратуры;

пенсионеров, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер (20 930 гривен);

тех, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

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