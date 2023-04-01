Кому повысят пенсии с 1 апреля и с 1 июля
С 1 апреля проведут перерасчет пенсий работающих пенсионеров – около 600 тысяч украинцев. Пересчет произойдет автоматически, то есть дополнительно обращаться никуда не нужно.
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Еще одна индексация пенсий в 2023 году произойдет 1 июля. Повышение на 19,7% получат учёные, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.
Напомним, 1 марта 2023 года в Украине прошла индексация пенсий на 19,7%. Впервые были проиндексированы даже минимальные пенсии. Но повышение получили не все пенсионеры. Индексация пенсий не коснулась четырех категорий:
- работающих пенсионеров, имеющих небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен;
- бывших работников прокуратуры;
- пенсионеров, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер (20 930 гривен);
- тех, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).
Что делать, если не хватает стажа для пенсии
- В Пенсионном фонде появилась возможность заключать договор на уплату добровольных страховых взносов. То есть если не хватает лет для выхода на пенсию, их можно докупить.
- Уплаченные страховые взносы зачисляются за месяц, когда поступили средства. Соответственно, этот месяц будет зачислен в страховой стаж, а за него будет учтена заработная плата, если лицо незастраховано. Если же застраховано, то будет увеличена зарплата для начисления пенсии.