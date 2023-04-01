Кому підвищать пенсії з 1 квітня і з 1 липня

З 1 квітня проведуть перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів – це близько 600 тисяч українців. Перерахунок відбудеться автоматично, тобто, додатково звертатися нікуди не потрібно.

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Ще одна індексація пенсій в 2023 році пройде 1 липня. Підвищення на 19,7% отримають науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 1 березня 2023 року в Україні пройшла індексація пенсій на 19,7%. Вперше були проіндексовані навіть мінімальні пенсії. Але підвищення отримали не всі пенсіонери. Індексація пенсій не торкнулася чотирьох категорій:

працюючих пенсіонерів, які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їх пенсії менше 2100 гривень;

колишніх працівників прокуратури;

пенсіонерів, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір (20 930 гривень);

тих, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

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