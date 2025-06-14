В ПФУ предупреждают, что некоторым пенсионерам придется вернуть средства

Дело в том, что пенсионерам, которые не сообщили вовремя об изменениях, влияющих на размер пенсии, могут начислить чрезмерные выплаты. В Пенсионном фонде объяснили, что в таком случае средства нужно будет вернуть.

За что могут отчислять средства с пенсии

Если пенсионер получил надбавку за определенный статус, на который на самом деле не имел права, то он или она должны будут вернуть средства, информирует 24 Канал со ссылкой на Главное управление ПФУ в Волынской области.

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Какие изменения могут повлиять на то, должен ли вернуть пенсионер начисленные средства обратно:

трудоустройство или открытие предпринимательской деятельности (ФЛП),

увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности (ФЛП),

трудоустройство при условии получения пенсии за выслугу лет на работу по специальности, которая дает право на назначение такого вида пенсии,

смену места жительства,

изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории),

изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии (например, в случае трудоустройства пенсионера, который получает надбавку на содержание ребенка до 18 лет).

Избыточную выплату человек может вернуть добровольно, обратившись предварительно для этого в любой сервисный центр ПФУ.

В то же время есть такие случаи, когда эти средства могут вернуть принудительно через решение суда.

Интересно! При принудительном возвращении средств пенсионеру будут списывать ежемесячно средства до полного погашения задолженности. В то же время взимание средств будет не более 20% от пенсионных выплат.