Пенсионерам предстоит пройти важную проверку: в противном случае выплаты могут быть приостановлены

От одной важной проверки зависит пенсия украинцев. Именно поэтому её не следует игнорировать. В противном случае пожилые люди могут лишиться выплат.

Почему украинцам могут приостановить выплаты

Об этом подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно информации, чтобы убедиться, что в 2026 году человек был идентифицирован как получатель пенсии, данные можно проверить в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. В частности, для пользователей со статусом "пенсионер" реализован сервис "Моя идентификация".

В нем указываются:

дата последней идентификации; способ, которым она была проведена.

Если пенсионер ни разу не проходил идентификацию, то поля "Дата" и "Источник" будут пустыми.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" выплата пенсии пенсионерам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется только при условии прохождения лицом физической идентификации. Она должна быть пройдена до 31 декабря каждого календарного года.

То есть, чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, людям необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

Записаться на прохождение физической идентификации можно с помощью видеоконференцсвязи в открытой части веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также для этого можно позвонить в Контакт-центр ПФУ.

Что ещё следует знать о пенсиях

Украинцы, не имеющие страхового стажа, не могут получать пенсии. Однако им предусмотрена социальная помощь.

Также пожилые люди могут лишиться пенсий, если не сообщат ПФУ о важных изменениях. Например, о трудоустройстве или открытии индивидуального предпринимателя.