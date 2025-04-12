Какую пенсию получают украинцы старше 65 лет

Украинцы, которые достигли 65 лет и имеют определенный страховой стаж, могут получать пенсию, которая составляет не менее 40% от минимальной заработной платы. Страховой же стаж должен быть 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Пенсия для тех, кто старше 65 лет

Минимальная заработная плата сейчас составляет 8 000 гривен, то есть минимальный размер пенсии для тех людей, кто соответствует требованиям, должен быть не менее 3 200 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Однако фактическая сумма выплаты составляет 3 370 гривен,

– говорится в материале.

В то же время если пенсионер получает пенсию, которая меньше установленного минимума, то правительство компенсирует эту разницу. В частности доплата по достижении 65 лет определяется как разница между фактической пенсией и той, что гарантирует украинское законодательство. И такая надбавка является автоматической.

Кроме того, люди в Украине имеют право на доплату к пенсии по возрасту, которые начисляют автоматически: