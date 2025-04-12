Какую пенсию получают украинцы старше 65 лет
- Украинцы старше 65 лет с соответствующим страховым стажем получают пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 8 000 гривен.
- Доплаты к пенсии по возрасту предусматривают 300 гривен для возраста 70-74 лет, 456 гривен для 75-79 лет, и 570 гривен для 80 лет и старше.
Украинцы, которые достигли 65 лет и имеют определенный страховой стаж, могут получать пенсию, которая составляет не менее 40% от минимальной заработной платы. Страховой же стаж должен быть 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
Пенсия для тех, кто старше 65 лет
Минимальная заработная плата сейчас составляет 8 000 гривен, то есть минимальный размер пенсии для тех людей, кто соответствует требованиям, должен быть не менее 3 200 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
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Однако фактическая сумма выплаты составляет 3 370 гривен,
– говорится в материале.
В то же время если пенсионер получает пенсию, которая меньше установленного минимума, то правительство компенсирует эту разницу. В частности доплата по достижении 65 лет определяется как разница между фактической пенсией и той, что гарантирует украинское законодательство. И такая надбавка является автоматической.
Кроме того, люди в Украине имеют право на доплату к пенсии по возрасту, которые начисляют автоматически:
- украинцы в возрасте от 70 до 74 лет получают к пенсии 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.