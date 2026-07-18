Пенсионеры получат по 650 гривен уже в августе: кому государство готовит надбавку

В августе 2026 года отдельные категории украинцев получат дополнительные выплаты к пенсии. Размер выплаты будет зависеть от статуса гражданина –; части украинцев предусмотрена помощь в размере 650 гривен.

Кому выплатят 650 гривен надбавки к пенсии Речь идет о единовременной денежной выплате ко Дню Независимости, которую государство назначает ветеранам войны и другим категориям граждан, пишет ПФУ. Получить доплату в размере 650 грн смогут следующие категории граждан: члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также погибших защитников Украины;

супруги или супруги умерших людей с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак;

один из супругов умерших участников войны, если повторного брака не было;

одинокие жены и мужья умерших участников боевых действий;

не вступившие во второй брак жены и мужья жертв нацистских преследований, имевшие статус лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам. Нужно ли обращаться в ПФУ для получения доплаты Для большинства граждан выплата будет произведена автоматически вместе с пенсией. Однако некоторым людям потребуется дополнительно обратиться в соответствующие органы и подать заявление. Оформить выплату можно несколькими способами: Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда; Подать документы через центр предоставления административных услуг; Отправить заявление по почте в территориальный орган ПФУ; Воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи. Какие еще есть выплаты ко Дню Независимости Наибольшую помощь ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить: люди с особыми заслугами перед Украиной; лица с инвалидностью вследствие войны I группы; бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы. Лица с инвалидностью вследствие войны II группы получат несколько меньше – 2 900 гривен. Выплата в размере 2 700 гривен предусмотрена лицам с инвалидностью вследствие войны III группы.