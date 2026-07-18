Пенсионеры получат по 650 гривен уже в августе: кому государство готовит надбавку
В августе 2026 года отдельные категории украинцев получат дополнительные выплаты к пенсии. Размер выплаты будет зависеть от статуса гражданина –; части украинцев предусмотрена помощь в размере 650 гривен.
Кому выплатят 650 гривен надбавки к пенсии
Речь идет о единовременной денежной выплате ко Дню Независимости, которую государство назначает ветеранам войны и другим категориям граждан, пишет ПФУ.
Получить доплату в размере 650 грн смогут следующие категории граждан:
- члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также погибших защитников Украины;
- супруги или супруги умерших людей с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак;
- один из супругов умерших участников войны, если повторного брака не было;
- одинокие жены и мужья умерших участников боевых действий;
- не вступившие во второй брак жены и мужья жертв нацистских преследований, имевшие статус лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам.
Нужно ли обращаться в ПФУ для получения доплаты
Для большинства граждан выплата будет произведена автоматически вместе с пенсией. Однако некоторым людям потребуется дополнительно обратиться в соответствующие органы и подать заявление.
Оформить выплату можно несколькими способами:
- Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
- Подать документы через центр предоставления административных услуг;
- Отправить заявление по почте в территориальный орган ПФУ;
- Воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.
Какие еще есть выплаты ко Дню Независимости
Наибольшую помощь ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить:
- люди с особыми заслугами перед Украиной;
- лица с инвалидностью вследствие войны I группы;
- бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы.
Лица с инвалидностью вследствие войны II группы получат несколько меньше – 2 900 гривен. Выплата в размере 2 700 гривен предусмотрена лицам с инвалидностью вследствие войны III группы.