Экономика Соцвыплаты Пенсионеры получат по 650 гривен уже в августе: кому государство готовит надбавку
18 июля, 12:10
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Пенсионеры получат по 650 гривен уже в августе: кому государство готовит надбавку

Альбина Ковпак

В августе 2026 года отдельные категории украинцев получат дополнительные выплаты к пенсии. Размер выплаты будет зависеть от статуса гражданина –; части украинцев предусмотрена помощь в размере 650 гривен.

Кому выплатят 650 гривен надбавки к пенсии

Речь идет о единовременной денежной выплате ко Дню Независимости, которую государство назначает ветеранам войны и другим категориям граждан, пишет ПФУ.

Получить доплату в размере 650 грн смогут следующие категории граждан:

  • члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также погибших защитников Украины;
  • супруги или супруги умерших людей с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак;
  • один из супругов умерших участников войны, если повторного брака не было;
  • одинокие жены и мужья умерших участников боевых действий;
  • не вступившие во второй брак жены и мужья жертв нацистских преследований, имевшие статус лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам.

Нужно ли обращаться в ПФУ для получения доплаты

Для большинства граждан выплата будет произведена автоматически вместе с пенсией. Однако некоторым людям потребуется дополнительно обратиться в соответствующие органы и подать заявление.

Оформить выплату можно несколькими способами:

  1. Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
  2. Подать документы через центр предоставления административных услуг;
  3. Отправить заявление по почте в территориальный орган ПФУ;
  4. Воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Какие еще есть выплаты ко Дню Независимости

Наибольшую помощь ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить:

  1. люди с особыми заслугами перед Украиной;
  2. лица с инвалидностью вследствие войны I группы;
  3. бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы.

Лица с инвалидностью вследствие войны II группы получат несколько меньше – 2 900 гривен. Выплата в размере 2 700 гривен предусмотрена лицам с инвалидностью вследствие войны III группы.

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