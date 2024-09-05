Какую пенсию назначают украинцам вместо трудовой
В Украине больше не существует понятия трудовой пенсии. С 2004 года такая выплата определяется иным образом.
Какие сейчас пенсии имеют украинцы
До 2004 года в Украине существовали понятия трудовой и социальной пенсии. Эти значения регулировались 2 статьей Закона "О пенсионном обеспечении" № 1788-XII от 5 ноября 1991 года.
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К трудовым пенсиям относились:
- пенсия по возрасту;
- по инвалидности;
- за выслугу лет;
- вследствие потери кормильца.
Однако в 2004 вступил в силу Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV от 9 июля 2003 года. Тогда начали действовать новые правила, по которым и была пересчитана ранее назначенная пенсия.
Теперь, соответствии с солидарной системой, могут быть назначены следующие выплаты:
- пенсия по возрасту;
- по инвалидности;
- по причине потери кормильца.
То есть, из-за нового Закона исчезло понятие "трудовая".
Обратите внимание! С 2004 года также введено понятие "страховой стаж" вместо "стаж работы".