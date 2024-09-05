Які зараз пенсії мають українці
До 2004 року в Україні існували поняття трудової та соціальної пенсії. Ці значення регулювались 2 статтею Закону "Про пенсійне забезпечення" № 1788-XII від 5 листопада 1991 року.
Читайте також Чи можна отримувати одночасно соцдопомогу та пенсію по втраті годувальника
До трудових пенсій відносились:
- пенсія за віком;
- через інвалідність;
- за вислугу років;
- внаслідок втрати годувальника.
Однак у 2004 набув чинності Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV від 9 липня 2003 року. Тоді почали діяти нові правила, за якими і була перерахована раніше призначена пенсія.
Тепер, відповідно до солідарної системи, можуть бути призначені такі виплати:
- пенсія за віком;
- за інвалідністю;
- через втрату годувальника.
Тобто, через новий Закон зникло поняття "трудова".
Зверніть увагу! З 2004 року також введено поняття "страховий стаж" замість "стаж роботи".