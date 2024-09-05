Які зараз пенсії мають українці

До 2004 року в Україні існували поняття трудової та соціальної пенсії. Ці значення регулювались 2 статтею Закону "Про пенсійне забезпечення" № 1788-XII від 5 листопада 1991 року.

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До трудових пенсій відносились:

пенсія за віком;

через інвалідність;

за вислугу років;

внаслідок втрати годувальника.

Однак у 2004 набув чинності Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV від 9 липня 2003 року. Тоді почали діяти нові правила, за якими і була перерахована раніше призначена пенсія.

Тепер, відповідно до солідарної системи, можуть бути призначені такі виплати:

пенсія за віком;

за інвалідністю;

через втрату годувальника.

Тобто, через новий Закон зникло поняття "трудова".

Зверніть увагу! З 2004 року також введено поняття "страховий стаж" замість "стаж роботи".