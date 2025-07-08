До 80% от заработка: как украинцы смогут увеличить свои пенсии вдвое

Украинцы смогут увеличить свою пенсию вдвое. Это произойдет после введения пенсионной реформы, которую предлагает Министерство социальной политики.

Как украинцы смогут увеличить свои пенсии

Сегодня украинцы могут посчитать свою будущую пенсию с помощью пенсионного калькулятора ПФУ, однако вряд ли полученная цифра им понравится. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр экономических стратегий.

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Впрочем, по словам Жолнович, все должно измениться после внедрения пенсионной реформы, которая объединит солидарную, накопительную и добровольную системы. Размер пенсии может вырасти вдвое:

Солидарная система должна обеспечить около 40% от заработка.

Накопительная система будет покрывать минимум 20% – до 40% от заработка.

Еще часть к пенсии добавит добровольная пенсионная система.

Во многих случаях это 80% заработка покрывает. Это уже нормально. Это практически то, что мы зарабатывали в течение жизни. И это позволяет обеспечить лучшие гарантии,

– отметила Жолнович.

Стоит знать! Министр отметила, что пенсионные взносы в солидарную систему сегодня крайне важны, поскольку позволяют содержать нынешних пенсионеров. Однако современная пенсионная система имеет значительные искажения, поэтому требует изменений.

Что изменит пенсионная реформа

Жолнович рассказала, что правительство планирует реформу солидарной пенсионной реформы, чтобы обеспечить украинцам достаточный уровень пенсионного обеспечения.

Мы привлекли практически все возможные международные институты финансовые: Всемирный банк, Международную организацию труда, Международный валютный фонд, для того, чтобы точно быть уверенными, что гарантируем тот размер выплат, который сейчас предложим нашим пенсионерам,

– отметила министр.

Также, по ее словам, уже готов законопроект о внедрении накопительной пенсионной системы.

Сейчас этот законопроект вычитывают в Верховной Раде и в правительстве, потому что документ серьезный и "требует определенного ресурса".

Стоит знать! Жолнович добавила, что законопроект о накопительной системе будут рассматривать вместе с проектом о солидарной пенсии, чтобы украинцы в итоге видели общую картину, то есть куда и какие средства будут направляться.