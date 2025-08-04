Отмена спецпенсий и солидарная система: в Украине готовят пенсионную реформу
- В Минсоцполитики анонсировали реформу пенсионной системы, которая предусматривает солидарную систему с гарантированными выплатами и введение обязательной накопительной системы.
- Трансформация специальных пенсий в профессиональные с изменениями социальных стандартов и запуск "единого окна" для ВПО также входят в план.
В Минсоцполитики анонсировали пенсионную реформу, которую планируют ввести за 100 дней. Так пенсионную систему хотят сделать солидарной.
Какие обновления по пенсиям хотят ввести?
В первую очередь хотят изменить подходы к пенсионному обеспечению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Соответствующий план работы и приоритетные задачи на следующие 100 дней представил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. Среди основных задач:
- Солидарная пенсионная система: гарантированные выплаты по достижению возраста, прямая связь между взносами ЕСВ, их продолжительностью и размером пенсии;
- Трансформация специальных пенсий в профессиональные с учетом трех факторов – базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная;
- Введение обязательной накопительной системы.
Улютин также сообщил, что в ближайшее время будет обновлено и социальные стандарты. Для этого будет введена базовая социальная помощь и проведена реформа прожиточного минимума. Кроме этого вскоре начнется работа над запуском "единого окна" для ВПО.
Что известно об отмене спецпенсий?
Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. Планируют, что отменить их могут для:
- бывших и действующих судей;
- бывших и действующих прокуроров;
- бывших и действующих сотрудников силовых структур.
"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривна, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,
– говорит Гетманцев.
Доработанная версия законопроекта предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры