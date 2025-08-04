В Минсоцполитики анонсировали пенсионную реформу, которую планируют ввести за 100 дней. Так пенсионную систему хотят сделать солидарной.

Какие обновления по пенсиям хотят ввести?

В первую очередь хотят изменить подходы к пенсионному обеспечению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Смотрите также Сотни тысяч гривен ежемесячно: какие размеры спецпенсий в Украине

Соответствующий план работы и приоритетные задачи на следующие 100 дней представил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. Среди основных задач:

Солидарная пенсионная система : гарантированные выплаты по достижению возраста, прямая связь между взносами ЕСВ, их продолжительностью и размером пенсии;

: гарантированные выплаты по достижению возраста, прямая связь между взносами ЕСВ, их продолжительностью и размером пенсии; Трансформация специальных пенсий в профессиональные с учетом трех факторов – базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная;

в профессиональные с учетом трех факторов – базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная; Введение обязательной накопительной системы.

Улютин также сообщил, что в ближайшее время будет обновлено и социальные стандарты. Для этого будет введена базовая социальная помощь и проведена реформа прожиточного минимума. Кроме этого вскоре начнется работа над запуском "единого окна" для ВПО.

Что известно об отмене спецпенсий?

Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. Планируют, что отменить их могут для:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривна, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,

– говорит Гетманцев.

Доработанная версия законопроекта предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры