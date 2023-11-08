С солидарной направляемся к накопительной: какие пенсионные системы существуют в Украине

Реформы в пенсионной отрасли предусматривают изменение пенсионного страхования. Речь идет об обязательном участии в накопительной системе. Впрочем, интересно, что может измениться с внедрением новой пенсионной системы.

Какая пенсионная система действует в Украине

В комментарии 24 Каналу эксперт Андрей Павловский рассказал, что в Украине сегодня есть два уровня пенсионного страхования. Речь идет об основном солидарном уровне, а также об уровне добровольного пенсионного страхования.

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Павловский добавляет, что между этими двумя уровнями планировалась еще одна система, а именно общая обязательная государственная система пенсионного страхования.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике В принудительном порядке государство будет забирать определенный процент отчасти с работодателей, а отчасти с самого рабочего. Все проценты накапливались в государственной накопительной системе. Впрочем, так сложилось исторически, и при объективных обстоятельствах, что у нас только первый и третий уровень пенсионного страхования.

Что предполагает новая накопительная система

в общем, есть три вида пенсионных систем:До 2025 года правительство Украины планирует запустить еще и обязательно накопительную систему.

Хотя введение этой системы только обсуждается, а соответствующий законопроект не принят, но все же стоит знать, чего ожидать будущим пенсионерам в Украине.

Добровольно накопительная система предусматривает обязательный вычет средств из граждан, официально трудоустроенных.

Каждый из них будет иметь собственный счет, куда будут ежемесячно зачисляться средства из зарплат.

Для этого лица подписывают договор с частными (негосударственными) пенсионными фондами.

За словами министерки Минсоцполитики Оксана Жолнович, накопительная система будет предусматривать

Следовательно, при выходе на пенсию кроме основной солидарной пенсии, можно получить еще и накопившиеся дополнительные деньги,

– объясняет Андрей Павловский.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут инвестировать средства граждан в финансовые инструменты для получения дохода. Так пенсионер будет получать больше, чем отложил за свой счет.

Куда будут инвестировать средства граждан

Эксперт Павловский назвал несколько инструментов, благодаря которым это можно сделать. А именно высокотехнологичные и надежные отрасли, которые в начале дают высокие прибыли. То есть они должны быть выше инфляции в стране.

Это может быть и консервативный вариант – государственные ОВГЗ,

– добавляет собеседник.

Кроме того, можно инвестировать в иностранные пенсионные фонды, будь в Украине более открытая экономика. Такие фонды дают больше гарантий сохранности средств.